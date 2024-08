La conferenza di Thiago Motta

Chiuso il calciomercato, adesso sì, adesso il pensiero è esclusivamente a quello che succederà in campo. La Juventus torna a giocare domani sera, il primo big match della stagione, contro la Roma che sarà ospitata all'Allianz Stadium. Giornata di vigilia, dunque, giornata che sarà riempita dalle parole diin vista della partita contro i giallorossi.PERICOLI DELLA PARTITA - Una squadra forte, determinata, stadio pieno un bell'ambiente di calcio. Abbiamo fatto una buona preparazione, con entusiasmo e responsabilità, lavoro quotidiano per prepararsi al massimo per essere pronti domani a dare tutto.DJALO, KOSTIC, ARTHUR - Fanno parte della Juventus, il mercato in uscita è ancora aperto.MERCATO - Concentrazione massima sulla Roma, sul mercato sono felice, sono arrivati giocatori forti e metteranno il talento a disposizione di una squadra già forte. Sono molto felice.COMPLIMENTI - Siamo solo alla terza giornata, provo sempre a mantenere l'equilibrio e non ascoltare troppo elogi e critiche, ma mantengo una linea. Lavoro quotidiano con impegno e responsabilità. Domani abbiamo un'avversaria forte, determinata nel fare la sua partita. Noi daremo il massimo per portare la partita dove conviene a noi, il resto conta poco.I NUOVI - Tutti questi ragazzi hanno fatto degli sforzi per arrivare in questo grande club storico, ragazzi di talento con fame, intelligenti, sanno che siamo un collettivo e abbiamo bisogno di tutti.DE ROSSI - Difficoltà? Siamo solo alla terza. L'anno scorso ha fatto un fine stagione di grandissimo livello, lo conosco molto bene, siamo stati compagni in Nazionale, la cosa che mi è sempre piaciuta è che affronta la situazione come lui ritiene giusta anche andando contro a opinioni diverse. E' stato il mio caso quando mi è stata data la 10 in Nazionale e lui ha dato il suo giudizio, poteva anche non dirlo ma l'ha detto e io sono riconoscente e grato per il compagno che è stato che mi ha difeso in un momento di difficoltà. Per questo oggi si trova in una grande squadra, non domani ma per il resto gli auguro di fare bene.I GIOVANI? - Merito loro e del loro impegno.COSA PUO' DIRE LA PARTITA SUI VALORI - Siamo alla terza, partita bella da giocare, due grandi che si affrontano e noi saremo concentrati e determinati con l'atteggiamento giusto.MECCANISMI DIFENSIVI - Squadra forte, in questi mezzi spazi difficili da difendere se concediamo troppo sono difficili da prendere senza dimenticare Dobvyk che va in profondità. Dobbiamo difendere da squadra, capire il momento e cosa fare nelle due fasi e questo è il bello del gioco del calcio.NUOVI - Tutti convocabili, tutti in forma.YILDIZ - QUando la squadra avrà bisogno può giocare in tante posizioni diverse, dipenderà dal suo stato di forma e da quello che vogliamo proporre. Un ragazzo forte che si adatta facilmente a quello che gli chiediamo in campo.LA PARTITA - Sarà una partita diversa, dovremo essere pronti a tutto, abbiamo di fronte una squadra forte.INFORTUNATI - Milik non ancora, Thuram no, Weah e Adzic no. Dopo la sosta spero di averli con noi.CHE ROMA SI ASPETTA - Mi aspetto una squadra forte, competitiva, determinata, ci aspettiamo la loro miglior versione.LOTTA SCUDETTO - Siamo concentrati sulla RomaDE ROSSI - Passato tanto tempo, abbiamo sempre parlato di calcio e ognuno con la sua idea però non è per caso che io mi trovo in una panchina di una squadra storica e lui in quella del suo cuore.