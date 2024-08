Juventus, il retroscena di mercato su Soulè

Il big match di domani trametterà di fronte due "facce" opposte del progetto bianconero della, entrambe accomunate dal talento. Talento che in un caso rimane lì dove è sbocciato, con la promessa di brillare sempre di più, e in un altro saluta ma, in compenso, viene messo a frutto in termini economici. Stiamo parlando, ovviamente, di, che in molti avrebbero voluto vedere insieme in bianconero e invece si troveranno di fronte da avversari.Come racconta Tuttosport, una scelta diversa riguardo all'argentino - che magari avrebbe pure potuto prendere la maglia numero 10 ora sulle spalle del turco - l'avrebbero anche fatta Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, nel senso che l'avrebbero trattenuto se a inizio mercato fossero arrivate offerte importanti per altri giocatori, in primis. Così non è stato, ma ad ogni modo il destino di Soulè non è mai stato davvero legato a quello di Yildiz: nessun dubbio tra i due, il classe 2003 è sempre stato, pur a malincuore, tra i cedibili, mentre il 19enne era atteso da un finale diverso fin da quando, nel dicembre scorso, Massimiliano Allegri lo lanciò tra i titolari dopo averlo fatto esordire in Serie A già alla prima partita di campionato.





