Chi è Luis Semedo

Le tappe della carriera, tra club e Nazionale

Il ruolo

Luis Hemir Silva Semedo, o più semplicemente. È lui il colpo a sorpresa dell'ultimo giorno di mercato in casa, dove Cristiano Giuntoli e colleghi hanno lavorato alacremente per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare fino alla fine in tutte le competizioni. In realtà in questo caso siamo di fronte - almeno sulla carta - a un rinforzo per ladi Paolo Montero. Semedo, di nazionalità portoghese, è nato infatti l'11 agosto 2003, pertanto ha appena compiuto 21 anni e si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per la seconda squadra bianconera.La Juventus ha acquistato Semedo dal, club che milita in Championship (Inghilterra). L'attaccante - di origini capoverdiane, 192 centimetri di altezza - è però cresciuto nel, con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili a partire dalla stagione 2016-17. Proprio con i portoghesi, ai tempi della Primavera, ha eliminato i pari età bianconeri dalla Youth League in semifinale, con tanto di goal segnato, arrivando poi a vincere la competizione.Semedo ha già avuto modo di debuttare nella prima squadra del Sunderland, collezionando 23 presenze nella seconda serie inglese nella scorsa stagione, per un totale di quasi 500 minuti. Inoltre è anche nel giro dell'Under 20 della Nazionale portoghese, con cui ha guadagnato finora due "gettoni" (più uno in Under 19). In precedenza, invece, era sceso in campo per 21 volte con la seconda squadra del Benfica, nella seconda serie lusitana, di cui 18 nell'annata 2022-23, con due goal e un assist all'attivo.Attaccante centrale, Luis Semedo ricorda vagamente, nell'accelerazione e nella struttura fisica, il connazionale. Nelle prime fasi della sua carriera è sempre stato schierato da centravanti, dando però la sensazione di poter agire anche sulla fascia, proprio come il rossonero, in modo da sfruttare al meglio la progressione palla al piede e l'abilità nel dribbling. Al momento è considerato tra i prospetti più interessanti del calcio europeo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui