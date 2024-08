Juventus, ufficiale Semedo: nuovo acquisto per la Next Gen

Laper la Next Gen. Il classe 2003 arriva in prestito dal Sunderland. Di seguito il comunicato. QUI il profilo del giocatore e tutto quello che c'è da sapere su Semedo."Un nuovo innesto nell’attacco dellasi tratta diche arriva in prestito dal Sunderland.Nato l’11 agosto 2003 a Lisbona, Portogallo, Semedo è un giovane attaccante che si è formato nel settore giovanile del Benfica, dove ha affinato le sue doti tecniche e tattiche.Luis è un attaccante versatile, dotato di grande fisicità e abilità nel gioco aereo, caratteristiche che lo rendono pericoloso in area di rigore. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere un grande potenziale e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi.Benvenuto alla Juventus, Luis!"