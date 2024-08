Il mercato estivo dellanon si è concluso con l'acquisto di Teun Koopmeiners. Pur non essendo riuscito ad arrivare a Jadon Sancho, il club bianconero ha messo a segno un colpo a sorpresa per l'attacco (presumibilmente della), ingaggiando a titolo definitivo dal Sunderland, attaccante classe 2003 cresciuto nel QUI IL PROFILO COMPLETO ).Proprio con i portoghesi, ai tempi della Primavera, Semedo eliminò i giovani bianconeri dalla Youth League, con tanto di goal segnato in semifinale, arrivando poi a vincere la competizione. Ora lo attende una nuova avventura a Torino, per cui manca solo l'ufficialità.





