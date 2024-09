Giornata molto importante in casa bianconera, soprattutto dopo l'allenamento odierno. Bisognerà ancora attendere per vedere Vasilije Adzic in campo con la maglia della Juventus. Il talentuoso classe 2006 montenegrino, infatti, ha accusato un altro problema muscolare. Rientrerà dopo la sosta. Durante l'allenamento si è fermato in via del tutto precauzionale anche Savona.In ottica mercato la Juventus potrebbe tornare su Victor Osimhen. tra il nigeriano e Cristiano Giuntoli c'è un ottimo rapporto, ma al momento non ci sono stati contatti. Il padre di Weston McKennie, John, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a BN sul momento del figlio. Infine le parole di Giorgio Chiellini sul rientro alla Juventus.





