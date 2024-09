Juventus, l'allenamento aperto alla Continassa

Allenamento aperto alla, nella giornata che dà il via alla settimana che porta al Genoa. Come sempre, invitata una delegazione di tifosi e non solo: a bordocampo sono presenti anche i massimi dirigenti bianconeri, dal presidente Ferrero fino a Cristiano. Lo stesso Ferrero si è intrattenuto in una lunga conversazione con mister Thiago Motta.A partire dalle 11, squadra in campo per la seduta di oggi.



11.50 - Leggero affaticamento per Savona, che ha svolto la parte atletica in maniera differente dal gruppo. Alle 11.50, con la squadra ancora in campo, Nicolò abbandona il terreno di gioco e rientra negli spogliatoi.



11.30 - L'allenamento si divide tra parte atletica e parte legata strettamente al possesso palla. Colinet mattatore totale: "Chi è più forte, lo fa vedere", dice. Poi due episodi curiosi: Locatelli si manda a quel paese da solo per un'apertura sbagliata; Gatti rimprovera e rincuora allo stesso tempo. Prima con Douglas: "Dai, Dougly!", dopo un errore banale. Poi con Yildiz: "Stiamo facendo troppi errori".



11.15 - Subito esercitazione sul possesso palla, senza portieri.

Squadra gialla con Kalulu, Vlahovic, Fagioli, McKennie, Thura, Cabal e Danilo;

Squadra arancione con: Koopmeiners, Yildiz, Bremer, Gatti, Rouhi, Douglas, Mbangula, Weah.

Locatelli, Cambiaso e Savona con la pettorina verde: sono jolly.



11.05 - Dopo un breve confronto tra Thiago Motta e la squadra, inizia la parte atletica. Ed è subito con il pallone.



11.00 - Al via l'allenamento della Juventus: squadra in campo agli ordini di Thiago Motta.