I tempi di recupero di Adzic

Bisognerà ancora attendere per vederein campo con la maglia della. Il talentuoso classe 2006 montenegrino, infatti, ha accusato un altro problema muscolare - questa volta alla- che lo terrà ai box fino al termine della sosta di ottobre, rimandando quindi ulteriormente il suo debutto.L'ex Podgorica, che in estate ha convinto Thiago Motta al punto da meritarsi un posto fisso in prima squadra, si era appena lasciato alle spalle un altro guaio di natura analoga, tanto che si era parlato persino della possibilità di vederlo in azione nel match contro il Napoli (e ancora prima in quello contro l'Empoli). Non è successo, essendo state prese altre scelte. E il suo momento, a questo punto, non arriverà prima di almeno altre tre settimane.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui