Lasu? Uno scenario a dir poco suggestivo, forse impronosticabile fino a poco tempo fa, ma che potrebbe diventare realtà. Secondo quanto ricostruito da Calciomercato.com, il club bianconero starebbe monitorando con estrema attenzione.L'attaccante nigeriano ha da poco lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al Galatasaray dove giocherà l'intera stagione 2024/25. La sua avventura in Turchia è iniziata in maniera molto positiva con due assist decisivi messi a referto nelle prime due partite.Prima di lasciare il Napoli, in prestito, Osimhen ha allungato il suo contratto con il club partenopero di un anno (dal 2026 al 2027) ottenendo però un fortissimo sconto sulla clausola rescissoria, dimezzata da 150 milioni a 75, per i soli club esteri. Uno scenario che lascia intuire come l'attaccante classe 1998 consideri finita la sua avventura al Napoli e di come la parentesi al Galatasaray sia destinata a rimanese una semplice tappa di passaggio.La posizione della JuventusLa Juve, dal canto suo, osserva l'evolversi della vicenda in qualità di spettatrice interessata. Premesso che non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra le parti, tra le certezze c'è quella di un ottimo rapporto tra Osimhen e Giuntoli, frutto dei positivi anni trascorsi insieme a Napoli. Come sottolinea Calciomercato.com, De Laurentiis non vorrebbe vendere Osimhen alla Vecchia Signora ma la scorsa estate ha palesato enormi difficoltà nel piazzare il giocatore. Ecco perché chiudere la porta a priori potrebbe rappresentare una mossa azzardata. La Juve, dunque, attende il naturale sviluppo della situazione, consapevole che Osimhen non si muoverà da Istanbul fino a giugno. Il resto sarà tutto da scoprire.