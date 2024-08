Giornata chiave in casa bianconera, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Gleison, alladall'estate 2022, ha prolungato ufficialmente il suo matrimonio con la Madama. Contratto fino al 2029. Non si può dire lo stesso per Kenan. Le parti stanno cercando un accordo, ma al momento non c'è distanza.si avvicina alla. Questa, infatti, potrebbe essere la settimana decisiva per l'approdo del giocatore a Torino. Novità su, con lache continua ad essere interessata al giocatore bianconero e la suggestione Inter, che però sembra comunque difficile da percorrere.



