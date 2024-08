Senza troppi giri di parole, l'obiettivo più vicino - da parte della- rimane quello di. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il calciatore continua a respingere le sirene provenienti dalla Premier League, ribadendo la sua posizione a chiara voce: il classe 1999 vuole soltanto la Juventus ed è proprio a partire da questo vantaggio tutt'altro che indifferente che Giuntoli vuole chiudere la partita. Questa, infatti, potrebbe essere la settimana decisiva, come riferito da La Gazzetta dello Sport. L'intesa sulla cifra complessiva è di fatto raggiunta con la Juve che tra prestito oneroso e riscatto è pronta ad innestare 30 milioni di euro nelle casse del. Manca dunque l'ultimo sprint, prima del traguardo, per regalare a Thiago Motta l'obiettivo numero uno della difesa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui