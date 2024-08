Chiesa Roma, le ultime

Federicoè ormai ai margini del progetto della Juventus , e il club bianconero si sta preparando a cederlo . Laè sempre in agguato, con un interesse costante per l'attaccante. I contatti tra il direttore sportivo giallorosso,, e l'agente di Chiesa, Fali, non si sono mai interrotti, come riporta Sky Sport.Attualmente, la Roma potrebbe intensificare le trattative, specialmente se Chiesa dovesse dare il via libera definitivo al trasferimento. Tuttavia, il giocatore sta valutando attentamente tutte le opzioni disponibili, e l'ipotesi di un trasferimento alla Roma resta ancora aperta. La situazione è in evoluzione e dipenderà dalle decisioni finali di Chiesa e dalle mosse successive della Roma. La, nel frattempo, si prepara a definire l'operazione per il futuro dell'attaccante, mentre la Roma resta vigile e pronta a fare la sua mossa per assicurarsi il talento bianconero.