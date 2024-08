Calciomercato Juventus, due uscite in chiusura

Nicolussi Caviglia Venezia, le cifre

Barbieri Cremonese, le cifre

Esuberi Juventus, la situazione

Chi sono

Chiesa : la situazione più complicata, sullo sfondo c’è lo spauracchio Inter. Al momento, però, nessuna pista calda

: la situazione più complicata, sullo sfondo c’è lo spauracchio Inter. Al momento, però, nessuna pista calda Szczesny : Sfumato il Monza, anche l’Arabia sembra più lontana. Ancora in “smart working”, la sua cessione è un nodo ancora da sciogliere.

: Sfumato il Monza, anche l’Arabia sembra più lontana. Ancora in “smart working”, la sua cessione è un nodo ancora da sciogliere. Arthur : Il problema è l’ingaggio: spaventa le pretendenti. Soprattutto per questo, la sua cessione è ancora in standby.

: Il problema è l’ingaggio: spaventa le pretendenti. Soprattutto per questo, la sua cessione è ancora in standby. McKennie : C’è l’ipotesi di inserirlo nella trattativa per Nico Gonzalez, ma la Fiorentina non è intenzionata a pagare i 4 milioni di ingaggio che richiede. La rottura con la Juventus è totale, ma il tema ingaggio allontana le pretendenti.

: C’è l’ipotesi di inserirlo nella trattativa per Nico Gonzalez, ma la Fiorentina non è intenzionata a pagare i 4 milioni di ingaggio che richiede. La rottura con la Juventus è totale, ma il tema ingaggio allontana le pretendenti. Milik : Le cronache raccontano di un interessamento del Genoa. Lui vorrebbe restare, ma la Juventus lo ha inserito tra i cedibili.

: Le cronache raccontano di un interessamento del Genoa. Lui vorrebbe restare, ma la Juventus lo ha inserito tra i cedibili. Kostic : Anche lui in uscita, qualche abboccamento dalla Turchia e per il momento nulla più.

: Anche lui in uscita, qualche abboccamento dalla Turchia e per il momento nulla più. Djalò : Può partire in prestito, in Portogallo c’è la coda. L’idea è quella di fargli fare minuti in campo e testarne le condizioni e ripresa dopo l’infortunio.

: Può partire in prestito, in Portogallo c’è la coda. L’idea è quella di fargli fare minuti in campo e testarne le condizioni e ripresa dopo l’infortunio. De Sciglio : L’interessamento del Monza e poco altro, nessuna pista calda.

: L’interessamento del Monza e poco altro, nessuna pista calda. Rugani: Non mancano gli interessamenti, Ajax su tutte.

Il messaggio diera stato piuttosto chiaro: chi è rimasto a casa, e non è partito per– esclusoinfortunato -, è fuori dal progetto tecnico e deve trovare una soluzione. In questo momento, la Juventus ha necessità di fare cassa e perfezionare delle uscite per poi tornare alla carica con gli obiettivi in entrata.La Juventus prosegue la sua strategia di mercato per fare cassa , con le cessioni diale Tommasoallain fase di conclusione. Entrambi i trasferimenti avverranno a titolo definitivo, rappresentando un ulteriore passo nella valorizzazione e monetizzazione dei giovani talenti del club. Nicolussi Caviglia, centrocampista promettente, si trasferirà al Venezia, mentre il difensore Barbieri andrà a rinforzare la Cremonese. Questi spostamenti offrono ai giocatori l'opportunità di ottenere maggiore spazio e continuità, e permettono alla Juventus di accumulare fondi per futuri investimenti. In entrambe le operazioni,Il centrocampista della Juventus si trasferirà al Venezia per ritagliarsi uno spazio in Serie A. La sua cessione frutterà nelle casse della Juventus 4 milioni più uno di bonus.Per quel che riguarda Tommaso Barbieri, nuova avventura in Serie B, con la maglia della Cremonese. Il club lombardo verserà nelle casse bianconere 2 milioni più 1 di bonus.