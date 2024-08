Chiesa nel 3-5-2 di Inzaghi?

L'ipotesi scambio con Frattesi

Quella di Federico Chiesa è una situazione bollente in casa Juventus. Il giocatore, come anche confermato da Thiago Motta nel post gara della sfida contro il Brest, non rientra nei piani del nuovo progetto tecnico. Il contratto dell'ex Fiorentina scadrà nel 2025, non ci sono state grandi offerte dall'Inghilterra e in Italia, oltre alla Roma , anche il Napoli di Conte è interessato. Il contratto in scadenza però aveva fatto pensare anche ad un possibile inserimento dell'Inter di Giuseppe MarottaCi sono stati dei fattori che hanno spinto a pensare alla pista nerazzurra. Il sopracitato contratto in scadenza nel 2025, ma anche la voglia del giocatore di continuare a giocare in un club che disputi la Champions, cosa che l'Inter farà nella prossima stagione. Eppure ci sono dei motivi che allontanano questa idea, come scritto su Calciomercato.com. Il tecnico Simone Inzaghi utilizza il 3-5-2, modulo che in questo triennio ha portato delle soddisfazioni in casa nerazzurra. Chiesa ha anche fatto l'esterno a tutta fascia in alcune occasioni alla Fiorentina, ma a livello tattico si parlerebbe di una forzatura. Di conseguenza viene difficile pensare ad un inserimento del genere.Nelle scorse ore aveva preso largo anche la pista di uno scambio tra Juventus e Inter con Frattesi alla Juventus (già cercato ai tempi di Sassuolo) e di Chiesa in direzione Milano più un eventuale conguaglio economico. Anche qui, come riportato da Calciomercato.com, la pista resta impossibile.



