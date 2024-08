Yildiz Juve, le ultime sul rinnovo

Yildiz Juve, cosa succede con la maglia numero 10

I colloqui procedono serrati – e continueranno anche nei prossimi giorni -, ma al momento non c’è accordo. Parliamo della situazione legata a Kenan Yildiz e al suo rinnovo di contratto con la Juventus che, ad oggi, è in scadenza nel 2027. L’intenzione è quella di blindare il turco classe 2005, mentre l’entourage del calciatore vorrebbe gli fosse riconosciuto lo status – dal punto di vista economico -, di giocatore importante della prima squadra.Le parti continuano a parlare e aggiornarsi, ma ad oggi c’è ancora distanza. Soprattutto sulle cifre: i bianconeri offrono un ingaggio di circa 1 milione di euro, l’entourage del calciatore vorrebbe spingere le cifre più in alto. Una distanza che porta gli attori protagonisti a sedersi ancora al tavolo delle trattative e lasciare per il momento da parte la penna per le firme.Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, i discorsi su rinnovo e maglia numero 10 a Yildiz viaggiano in parallelo. In questo momento, quindi, è tutto in sospeso, ma con la possibilità che la situazione possa sbloccarsi da un momento all’altro.