Giornata del post Napoli, terza gara di file in cui la Juventus non ha trovato la via della rete, ma non ha perso. Nella partita di ieri però è saltata all'occhio la prestazione negativa di Vlahovic. L'astinenza dal goal del serbo sta iniziando a preoccupare non poco in casa bianconera. La gara di ieri però ha anche visto un episodio poco piacevole a causa di alcuni insulti nei confronti di Totò Schillaci, a cui era stato dedicato un minuto di raccoglimento.Nella giornata di oggi ha trovato spazio anche la Juventus Next Gen di Paolo Montero, che ha raccolto un punto contro il Trapani. Contro il Napoli si è vista un'altra ottima prestazione di Kalulu. Il francese si sta rivelando un ottimo colpo di mercato. Infine il mercato bianconero, che al momento non sta incidendo.Clicca su gallery per scorrere le notizie più importanti





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui