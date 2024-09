Se non è un caso, poco ci manca. L'astinenza dal goal dista iniziando a preoccupare non poco in casa, anche perché Thiago Motta sa bene che in questo momento non dispone nemmeno di vere e proprie alternative essendocostretto ai box almeno fino alla sosta di ottobre. E con il mercato di gennaio ancora molto lontano, in vista del match contro il Genoa il tecnico bianconero dovrà trovare una soluzione dal "materiale" che ha, sfruttando la settimana libera da altri impegni, come scrive La Gazzetta dello Sport.La Juve, intanto, aspetta anche: i dribbling e la fantasia del giovane portoghese, pronto a rientrare dall'infortunio per la trasferta di Lipsia del 2 ottobre, potrebbero diventare una sorta di vitamina C per la squadra e per lo stesso Vlahovic, come era sembrato di intravvedere al suo esordio stagionale. Certamente, comunque, bisogna trovare la strategia giusta e correre ai ripari.

