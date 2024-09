Juventus, l'impatto del mercato: come stanno andando i nuovi acquisti

Che succede con Douglas Luiz e Thuram?

Nico Gonzalez e Koopmeiners: alti e bassi

Il paradosso di questaè che le uniche vittorie in campionato le ha fatte nelle prime due gare, quando tutti i "botti" di mercato arrivati nel finale ancora non c'erano. Basta pensare che escludendo Di Gregorio,Addirittura meno nel successo a Verona, con la presenza del colombiano e basta.Già con la Roma, alla terza giornata,. La prima vera Juve c'è stata di fatto a Empoli, quando il tecnico ha lanciato dal primo minuto Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico. Tutti presenti dall'inizio tranne il brasiliano anche con il Napoli. Ovviamente è ancora prestissimo per dare giudizi definitivi e ogni caso è diverso ma si può dire cheOgni caso è diverso, appunto. Ad esempio, un conto è ciò che sta succedendo con Douglas Luiz e un conto la situazione di Thuram . Il primo non è mai stato fino ad ora una prima scelta per Thiago Motta ma soprattutto non è neanche subentrato contro il Napoli. Il francese invece, aveva convinto nel pre campionato e all'esordio. Poi il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per circa 20 giorni. Thiago gli ha preferito nelle ultime due Mckennie. Ieri è entrato negli ultimi dieci minuti. Non è più "sicuro" di un posto come sembrava prima dell'infortunio ma parte sicuramente avanti rispetto a Douglas Luiz.Poi ci sono quelli che invece il campo lo hanno visto e fin da subito, titolari nelle ultime tre partite. A Empoli entrambi hanno faticato e non poco. Contro il PSV invece senza dubbio è stata la miglior partita dell'argentino, che non si è ripetuto però con il Napoli. Più "continuo" l'ex Atalanta, a cui però sta mancando il guizzo che ci fa dire "Benvenuto Koop".L'eccezione è Kalulu, di cui abbiamo già giustamente parlato (QUI l'approfondimento). Il francese ormai ha scalato le gerarchie e sarà difficile toglierlo dal campo. Chi non si vede da un po' invece è Cabal. Per il colombiano c'è un pre e post sosta per le nazionali. Sempre titolare nelle prime tre gare, mai in campo nelle ultime tre tra Serie A e Champions. Ma questa è senza dubbio la situazione che tiene meno banco in casa Juve, parlando di nuovi arrivi.Aspettando Conceicao, le domande iniziano ad esserciE avevamo sopravvalutato l'impatto che avrebbe potuto dare fin da subito Thuram? E ancora, Nico qual è? Quello con il PSV o quello con Napoli ed Empoli? Koopmeiners vale davvero 60 milioni? Insomma, di questioni aperte ce ne sono. Per le risposte però, non bastano sei partite. E neanche sette o otto...E' ancora troppo presto per quelle. Non per le domande, che è normale farsi, in attesa che il campo faccia chiarezza.