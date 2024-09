Thuram in panchina per Juventus-Napoli: perché Thiago preferisce Mckennie

La differenza con Mckennie

Uno dei ballottaggi in vista diriguardava chi avrebbe giocato insieme a Manuel Locatelli a centrocampo, considerando che l'italiano è la certezza in questo momento. Il dubbio era tracon Douglas Luiz "sicuro" della panchina. A vincere il ballottaggio, come contro il PSV, è lo statunitense.da quando è rientrato dall'infortunio subito all'esordio in campionato contro il Como. Se la scelta con l'Empoli non aveva sorpreso considerando che il francese era rientrato con il gruppo solo pochi giorni prima, la sua assenza dal primo minuto in Champions ha stupito. Thiago Motta confermerà la coppia Locatelli-Mckennie anche contro il Napoli.La decisione del tecnico non è legata all'infortunio o alle condizioni fisiche di Thuram, che è pienamente recuperato da ormai una settimana. Dietro la scelta di puntare su Mckennie. Contro il PSV i bianconeri hanno giocato con il 4-1-4-1, con Locatelli a fare da diga in mezzo e Weston, insieme a Koopmeiners, libero di muoversi tra gli spazi. Compiti che Mckennie ricopre con grande efficacia e naturalezza. Più ad esempio di Thuram, che ha caratteristiche differenti. In questo "sistema", l'ex Nizza potrebbe prendere il posto di Locatelli, che però per ora è insostituibile per Thiago.