Trapani-Juventus Next Gen 1-1: le pagelle

Daffara 7,5: se la Juve esce con un punto da Trapani non può che ringraziare il suo portiere. Prima para il rigore, poi salva di nuovo nel finale.

Citi 5,5 : è dalla sua parte che arrivano i pericoli maggiori. Sul goal lascia troppo spazio.

Scaglia 5: poco sicuro, in difesa ma anche con la palla. Partita complicata, come il suo inizio di stagione.

Perotti 5: troppo ingenuo quando butta giù Carriero in area. Per sua fortuna Daffara lo salva.

Comenencia 6: gara non particolarmente brillante ma quando ha la possibilità, qualcosa prova sempre a fare. Il problema è che la Juve lo serve poco.

Macca 6,5: uno dei migliori, grande pulizia tecnica, cerca spesso la verticalizzazione e lo fa con idee e qualità. (Dal 73' Palumbo 6: entra quando il Trapani torna a spingere, ci prova con una punizione, solo barriera).

Peeters 5,5: rispetto al compagno di reparto fa molta più fatica. Nel secondo tempo regala una palla pericolosa per il contropiede del Trapani. (Dal 65' Faticanti 6: ci prova dopo pochi minuti dall'ingresso con una buona conclusione che sfiora il palo)

Puczka 5,5 : la Juve spinge poco dalla sua parte, non abbastanza incisivo. (Dal 65' Mulazzi 5,5 : non un buon ingresso, erroraccio nel finale che regala un angolo)

Guerra 7: c'è solo il goal nella sua partita, ma che goal! Bello e fondamentale.

Afena-Gyan 5,5: illumina nel finale spaccando la difesa in due. Ma prima dov'eri Afena? Normale aspettarci di più.

Semedo 6: si intravedono le grandi potenzialità, come nella giocata dell'assist per Guerra. Crescerà. (Dall'85' Papadopoulos s.v)

Montero 5,5: il pareggio è sicuramente l'aspetto più positivo. La Juve Next Gen però non sembra "guarita" dalla troppa fragilità difensiva, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare.

