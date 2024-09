Trapani-Juventus Next Gen, la cronaca

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Next Gen che dopo lo 0-0 contro il Monopoli strappa con il Trapani in trasferta un altro punto. Finisce 1-1 la gara con il goal di Guerra nel secondo tempo dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Il Trapani esce con molti rimpianti per le occasioni sprecate oltre ai due rigori sbagliati, uno per tempo. Tanta sofferenza per la squadra di Paolo Montero. Di seguito la cronaca della partita.Seculin, Ciotti, Ciliento, Silvestri, Benedetti, Mastrantonio, Marino, Karic, Kanoute, Lescano, Zuppel.Daffara; Citi, Scaglia F, Perotti; Comenencia, Macca, Peeters, Puczka; Guerra, Afena-Gyan, Semedo.Comenencia (J), Mastrantonio (T), Semedo (J), Benedetti (T)Segui su IlBianconero la cronaca LIVE del match con i principali episodi di Trapani-Juventus.90'+3' - Finisce Trapani-Juventus Next Gen, 1-1 il risultato finale.89' - Carriero da posizione defilata, pronto a rispondere Daffara.79' - Altro intervento decisivo di Daffara che salva la Juve.73' - Palumbo al posto di Macca, terzo cambio per la Juve.70' - PARA DAFFARA sul rigore calciato da Zuffel.69' - Rigore per il Trapani, Perotti mette giù Carriero da dietro.68' - Dalla distanza il nuovo entrato, Faticanti: conclusione di poco a lato.66' - Pericoloso Kanoute che mette in mezzo non trovando nessuno però.64' - Due cambi per Montero: entrano Mulazzi e Faticanti al posto di Peeters e Puczka.55' - Di nuovo polemiche in campo, questa volta tra Ciotti e Afena Gyan.48' - GOL JUVENTUS! Perfetta conclusione di Guerra dal limite dell'area dopo l'assist con il petto di Semedo.44' - Tensioni in campo, accenno di rissa e cartellino giallo per Semedo.27' - Altra occasione per il Trapani, Zuppel calcia alto.24' - RIGORE SBAGLIATO dal Trapani, Kanoute calcia altissimo. Era stato Scaglia a commettere il fallo da rigore.21' - Altra voragine nella difesa della Juve, salva all'ultimo Perotti concedendo l'angolo.19' - Ci prova ancora Afena Gyan, conclusione debole.14' - GOL TRAPANI CON CIOTTI! Si apre un varco sulla sinistra della difesa bianconera e il Trapani passa in vantaggio.12' - Prima grande occasione della partita sui piedi di Afena Gyan che lanciato in area da buona posizione non riesce a trovare la porta.9' - Fase di studio per ora con il Trapani che prova a prendere il controllo del match.1' - Inizia Trapani-Juventus Next Gen