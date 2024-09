Le parole di un tifoso delintervenuto a CalcioNapoli24 nel post partita:“Quello che posso dire oggi è che mi dispiace, io veramente sono orgoglioso di essere campano, non sono napoletano sono irpino, sono orgoglioso. Ma quello che hanno detto oggi, quando hanno fatto il minuto di raccoglimento per Schillaci, m’ha fatto sentire una m****a. Stavo con più gente della Juve. Io sono un tifoso rispettoso e quella cosa mi ha fatto sentire male. Posso raccontare? E vabbè, ma durante il minuto di raccoglimento qualcuno dalla parte del settore ospiti dice: “Munnez”. Io sono tifoso napoletano, sono irpino, sono campano e sono orgoglioso del Sud Italia, però quando sento queste cose mi dico: ma c’era bisogno? No".