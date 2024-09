Il minuto di silenzio per Schillaci

Lo sfottò a Fagioli

Deridere un ragazzo di 20 anni dopo quello che ha passato e sta passando e poi chiamare "munnezza" Totò Schillaci. Sempre loro. pic.twitter.com/aDtXxyR9bx — Daniele De Felice (@DanieleBibo) September 22, 2024

Il settore ospiti dell’Allianz Stadium è stato protagonista alla vigilia della partita tra Juventus , con il caos biglietti, lo stop del Prefetto e l’intervento del Tar. È tornato protagonista durante e dopo il match, tristemente, per alcune espressioni oltre le righe che da lì sono arrivate.Il primo episodio da sottolineare, da rimarcare e criticare aspramente, è avvenuto nel minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Totò Schillaci. Parte un urlo, dallo spicchio occupato dai tifosi del Napoli: “Munnezz”. Una vergogna. Tanto che alcuni tifosi partenopei, intervistati da testate vicine al Napoli, hanno sentito il bisogno di dissociarsi. Non solo il minuto di silenzio. Dopo il triplice fischio di Juventus-Napoli, chi ha giocato una manciata di minuti e chi ha osservato la partita dalla panchina scende in campo per una breve sessione di allenamento. C’è anche Fagioli a cui i tifosi del Napoli si rivolgono così: “Dacci le quote”. Il centrocampista, con ironia, alza il pollicione verso il settore ospiti, così ammutolito.