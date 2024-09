Giornata in casa bianconera che si apre con la triste notizia della dipartita di Totò Schillaci. La Juventus ha saluto l'ex attaccante bianconero con un commovente comunicato. Adrien Rabiot ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Marsiglia, parlando anche del suo passato in bianconero.È la notte dei sogni, di quelli che fanno sorridere un po' di più. La Juventus Women vince per 3-1 a Biella sul PSG con le firme di Vangsgaard, Cantore e Bennison. Vittoria importantissima per le ragazze di mister Canzi. Gatti ieri è uscito zoppicante dal match contro il PSV. Le condizioni saranno valutate in vista del match contro il Napoli. Ieri Yildiz ha segnato la sua prime rete stagionale in Champions. Il tecnico della Juventus Thiago Motta è ben consapevole di avere tra le mani un talento purissimo e ora vuole aiutarlo a esplodere definitivamente.



