Kenan Yildiz, Thiago Motta ha una strategia

È nata una stella, Kenannella prima vera notte europea tra i grandi si è consacrato. Una rete clamorosa, spettacolare, da vedere e rivedere nella serata dello Stadium contro il PSV. Stando a quanto riferisce Tuttosport oggi il tecnico della Juventus Thiago Motta è ben consapevole di avere tra le mani un talento purissimo e ora vuole aiutarlo a esplodere definitivamente.Thiago infatti sa bene che ci saranno delle giornate no per il talento turco classe 2005, delle gare non facili e probabilmente arriveranno anche delle critiche. Kenan andrà supportato e incoraggiato, perchè anche gli errori fanno parte del percorso di crescita. Certo, andrà responsabilizzato ma non eccessivamente, YIldiz infatti non è un giocatore che si monta la testa e questo è già un bel segnale.





