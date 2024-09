Juventus Women-PSG, la cronaca

calcio d'inizio alle 19



Juventus Women-PSG, le formazioni ufficiali

Juventus Women

in attesa

PSG

in attesa



Juventus Women-PSG, dove vedere la gara

È una di quelle notti importanti, una di quelle notti dove si sente quella musichetta che fa tremare un po' di più le gambe e il cuore delle protagoniste. La Juventus Women a Biella ospita il Paris Saint Germain dell'ex bianconera Joe Echegini. Una sfida non semplice che si disputerà in andata e ritorno previsto il prossimo 26 settembre al Campus PSG.La gara sarà visibile in diretta gratuita sul canale YouTube Juventus, su Juventus.com e su Dazn.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui