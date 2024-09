Le condizioni di Federico Gatti

Dopo il successo nel debutto stagionale in Champions League contro il PSV, la Juventus volta pagina e si concentra sul prossimo appuntamento di campionato. Sabato 21 settembre alle 18, all'Allianz Stadium, i bianconeri affronteranno il Napoli, guidato dall'ex tecnico Antonio, reduce da tre vittorie consecutive. La, ancora imbattuta in Serie A con tre vittorie e due pareggi, è pronta per la sfida contro gli azzurri, che si prospetta cruciale per entrambe le squadre.Nella giornata odierna, lo staff bianconero ha monitorato attentamente le condizioni di Federico Gatti, in seguito a una piccola distorsione alla caviglia riportata nel match di. Il difensore classe '98 è stato sostituito ieri da Danilo poco prima della mezz'ora finale.ha svolto un lavoro di scarico durante l'allenamento, e verrà valutato giorno per giorno per capire se sarà disponibile per la sfida contro il Napoli.non intende rischiare il giocatore se non sarà al 100%, e lo staff medico lo terrà sotto stretta osservazione nelle prossime ore.Gatti è stato un protagonista assoluto dellain questo inizio di stagione, partendo sempre titolare nelle prime quattro gare di campionato e nell'esordio in Champions League. Inoltre, ha indossato la fascia di capitano in tutte e cinque le partite, prendendo il posto di Danilo come leader della squadra. Con la sua determinazione e grinta, il difensore sta diventando un punto di riferimento nello spogliatoio, soprattutto per i giovani e i nuovi arrivati, confermandosi un uomo chiave del nuovo corso bianconero guidato da





