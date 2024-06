Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 14 giugno 2024

Con l'approssimarsi dell'apertura ufficiale della finestra estiva di mercato, le giornate si fanno sempre più roventi in casa Juventus e, di conseguenza, si moltiplicano anche le voci di mercato.Come dicevamo, tanto, tantissimo mercato. Cristiano Giuntoli è partito in quarta: l'obiettivo è chiaro, dare il prima possibile a Thiago Motta la rosa con cui lavorare e costruire il progetto tecnico in vista della prossima stagione. In particolare, si segnala uno scatto nel mercato in entrata con un nuovo ingresso in casa bianconera ormai prossimo. Contestualmente, resiste l'altro fronte caldo che è quello delle uscite e dei rinnovi. E poi c'è Euro 2024 che ha visto la gara inaugurale questa sera. Dai ritiri delle Nazionali, orecchie aperte alle dichiarazioni dei calciatori bianconeri impegnati nella competizione. Oggi ha parlato Vlahovic, ma anche Mbappé che è intervenuto riguardo a Rabiot.