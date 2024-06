Inizia Euro2024. Questa sera la gara inaugurale tra i padroni di casa dellae la, mentre domani sera ci sarà l'Italia contro l'Albania, e molto probabilmente inizierà dal primo minuto ancheChiesa che ha fatto una richiesta molto precisa al suo entourage: non parlare di mercato finché ci saranno gli Europei in corso, finché lui stesso sarà impegnato nella rassegna tedesca.E' normale che l'agentelavori su più tracce. Anche per raccogliere le proposte in Italia e in giro per l'Europa. Ma deciderà soltanto poi: prima il torneo con gli Azzurri. Poi si vedrà.