La situazione con il West Ham

Uno o due sacrifici importanti per disegnare una coppia in mediana formata da. Quella della Juventus più che un progetto sembra un manifesto di come si voglia tornare a lottare per lo scudetto sin dalla prossima stagione.Cristiano Giuntoli ha prospettato al nuovo allenatore Thiago Motta la possibilità di dover rinunciare a, uno dei giocatori più apprezzati dall'ex tecnico del Bologna. Solo ed esclusivamente con un'offerta da 35/40 milioni di euro. Ne scrive Calciomercato.com.Nelle ultime ore, il West Ham ha avviato i primi contatti con gli agenti di Matias Soulé, manifestando un forte interesse. L'argentino ha mostrato apertura alla negoziazione, attratto dal richiamo della Premier League.La situazione - Il West Ham ha anticipato alla Juventus l'intenzione di presentare presto un'offerta ufficiale. Gli Hammers sono determinati a chiudere l'operazione rapidamente e la Juventus ha fretta di cedere: ci sono tutte le condizioni per concludere l'affare con successo.