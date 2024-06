Rabiot, le parole di Mbappé

Rabiot Juve, le ultime sul futuro

Kyliannon prende in mano cellulare o macchina fotografica; ma nel rispondere alle domande del giornale francese Ouest-France, scatta un'istantanea del compagno di nazionale e centrocampista della Juventus , Adrien Rabiot . Un'immagine del Rabiot del passato, dei passaggi a vuoto fino ad arrivare a oggi, al calciatore leader di Madama e della Nazionale francese.Le parole dia Ouest-France, riportate da Gazzetta:"L'ho conosciuto anni fa Parigi. Poi se ne è andato e il ragazzo è diventato un uomo. É maturo nel gioco e nei discorsi, è all'apogeo della carriera. È diventato capitano della Juve e in club così storici non sbagliano mai certe scelte. Nella Francia è un titolare importante. A un certo momento, negli anni scorsi, ha avuto qualche vuoto, ma oggi abbiamo con noi un uomo risoluto".Entro la fine del mese, Adriendovrà fornire una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale presentata dalla Juventus. L'offerta prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno, mantenendo le stesse cifre guadagnate fino a un anno fa grazie alla proroga del decreto crescita. Nonostante nel club bianconero ci sia una certa fiducia riguardo alla possibilità cheaccetti il rinnovo, non vi è ancora alcuna certezza. Questo lascia in sospeso la questione del suo futuro e, di conseguenza, anche la possibilità perdi averlo nella sua rosa per la prossima stagione. La risposta diè attesa con grande interesse, poiché influenzerà le strategie di mercato dellae la composizione del centrocampo per il prossimo campionato.