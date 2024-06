Entro fine mese, Adriendovrà fornire una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale che la Juventus gli ha presentato. L'offerta consiste in un contratto biennale con opzione per un terzo anno, mantenendo le cifre che guadagnava fino a un anno fa grazie alla proroga del decreto crescita.Nonostante trapeli una certa fiducia all'interno del club bianconero riguardo alla possibilità che Rabiot accetti il rinnovo, non vi è ancora alcuna certezza. Questo lascia in sospeso la questione del suo futuro, e quindi anche quella della possibilità per Thiago Motta di averlo nella sua rosa per la prossima stagione. La risposta di Rabiot è attesa con grande interesse, poiché influenzerà le strategie di mercato della Juventus e la composizione del centrocampo per l'imminente campionato.