Oggi è stata una giornata ricca di aggiornamenti in casa Juventus. Nellain basso, le cinque principali notizie che riguardano il club bianconero.Partiamo da Michele, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali in conferenza stampa.ha espresso entusiasmo per il suo approdo alla Juventus e ha dichiarato di essere pronto a mettersi a disposizione del tecnico Thiago Motta.La Juventus oggi ha finalmente abbracciato Douglas Luiz, centrocampista ex Aston Villa. Luiz, che ha dimostrato di avere grande qualità e dinamismo, andrà a rinforzare il reparto di centrocampo bianconero. La Juventus ha deciso di puntare su di lui per aumentare la competitività della squadra.Cristiano Giuntoli, nel mentre, è concentrato sul completamento dell'acquisto di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese del Nizza è da tempo nei radar della Juventus, e la trattativa è ormai agli sgoccioli.