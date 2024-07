Juventus, come saranno reinvestiti i soldi della cessione di Soulè

A qualcuno si appesantirà il cuore nel salutare un calciatore come Matiasche ha fatto un bel percorso nel settore giovanile della Juventus e che prometteva di diventare una stella proprio in maglia bianconera. Ad alleggerirsi, però, sono i conti bianconeri. La cessione dell’argentino , infatti, genera un impatto positivo a bilancio di 22,4 milioni di euro. E sta tutta qui la strategia di mercato bianconera: i sacrifici sono necessari per la sostenibilità, ma non si rinuncia a investire e, quindi, garantire la competitività.In totale, come da comunicato, la Juventus ha ceduto Soulè alla Roma per 25,6 milioni di euro. Soldi che, in parte, andranno a rimpolpare il budget destinato ai nuovi acquisti. Soldi che serviranno a Cristiano Giuntoli per tornare a bussare alla porta dell’Atalanta per Koopmeiners e provare ad abbassare la pretesa della Dea di 60 milioni di euro. Nel frattempo, però, va di pari passo – se non qualche passo avanti -, il forcing per Todibo che adesso è in cima ai pensieri della squadra di mercato bianconera. Per quello, l’altro sacrificio che risponde al nome di Huijsen. Da quel punto di vista, la Juventus incasserà dal Bournemouth 15,2 milioni.Insomma, chiuse le due cessioni, adesso la Juventus avanza decisiva per le prossime entrate, con Koopmeiners e Todibo in cima alla lista dei desideri.