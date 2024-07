Soulè Roma, l'impatto positivo a bilancio per la Juventus



La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società AS Roma per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matías Soulé Malvano. L'accordo prevede un corrispettivo totale di 25,6 milioni di euro, da versare in quattro rate annuali. Inoltre, sono previsti premi variabili che possono arrivare fino a un massimo di 4 milioni di euro, a seconda delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti dal giocatore.

Questa operazione avrà un impatto economico positivo sul bilancio dell'esercizio in corso, con un incremento pari a 22,4 milioni di euro, al netto degli oneri accessori, lo riporta il club bianconero tramite comunicato. Il trasferimento di Soulé alla Roma rappresenta una significativa opportunità per la Juventus di consolidare la propria situazione finanziaria, ottimizzando al contempo le risorse a disposizione per future operazioni di mercato. La cessione di un talento giovane come Soulé segna una fase di transizione per il club bianconero, che continua a investire e pianificare strategicamente per il futuro, garantendo così un equilibrio tra crescita sportiva ed efficienza economica.