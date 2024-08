Oggi è una giornata densa di aggiornamenti per la, con novità significative che riguardano il mercato e il futuro della squadra. E non si può non partire dalle dichiarazioni di Thiago Motta, allenatore bianconero, che ha parlato del Como e non solo. Il passaggio fondamentale? Sui singoli. Vlahovic su tutti.24 ore determinanti, poi, pure per il mercato. La Juventus ha intensificato i suoi sforzi per acquisire Teun. Dopo aver visto rifiutata un’offerta iniziale di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus, i bianconeri hanno presentato una nuova proposta:. Nonostante l’offerta si avvicini molto alla valutazione richiesta di 60 milioni, l’Atalanta deve ancora dare il suo via libera per la conclusione dell'affare.Il trasferimento di Albertallasembra essere un passo cruciale per sbloccare anche l’arrivo di Nico González alla Juventus. Con la Fiorentina vicina a completare l'acquisto di Gudmundsson dal Genoa, l'eventuale partenza di González per la Juventus potrebbe essere imminente. Questo trasferimento rappresenterebbe un rinforzo significativo per la squadra di Cristiano Giuntoli.