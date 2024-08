La nuova offerta per Koopmeiners dalla Juventus

La Juventus è determinata a portare Teuna Torino e ha deciso di alzare ulteriormente l'offerta per il centrocampista olandese dell'Atalanta.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri hanno presentato una nuova proposta dopo che la loro offerta iniziale di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus era stata respinta dal club bergamasco.La nuova offerta dellaprevede un pagamento di 52 milioni di euro come cifra fissa, con l'aggiunta di 7 milioni di euro in bonus, portando il pacchetto complessivo aCon questa mossa, la Juventus spera di convincere l'Atalanta a cedere il giocatore e chiudere l'affare prima dell'inizio della stagione.Koopmeiners, che si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, attende con pazienza l'evolversi delle trattative. La decisione ora è nelle mani dei due club, mentre il giocatore rimane in attesa di sapere quale sarà il suo futuro.

