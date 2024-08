Chiesa: la Juve lavora per la cessione

Laè impegnata in un'importante fase di riorganizzazione della rosa in vista della nuova stagione. Tra i nomi di spicco che potrebbero lasciare il club resta naturalmente quello di Federico Chiesa, che rientra nei piani tecnici diIl talento ex Fiorentina, infatti,, un segnale chiaro della volontà della società di trovare una nuova destinazione per l'esterno offensivo.Attualmente, lasta lavorando intensamente per trovare una sistemazione per Chiesa e per gli altri giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico. Il club torinese sta esplorando diverse opzioni, tra cui cessioni definitive o prestiti con diritto di riscatto, che potrebbero rappresentare soluzioni favorevoli sia per la società che per i giocatori coinvolti. Le trattative sono in corso, e non è escluso che si possano concretizzare già nei prossimi giorni.Il futuro diresta quindi incerto. Molti club, sia in Italia che all'estero, potrebbero essere interessati ad acquisire le sue prestazioni, considerato il talento e l'esperienza maturata in questi anni. Tuttavia, molto dipenderà dalle condizioni economiche che verranno poste sul tavolo delle trattative e dalla volontà del giocatore di trovare un progetto che gli permetta di rilanciarsi ai massimi livelli.



