Gudmundsson verso la Fiorentina



Sbloccato Nico Gonzalez alla Juventus?

Il trasferimento di Albertallaè ormai vicino alla conclusione, ma la chiusura dell'operazione dipende dalla conclusione di un altro affare chiave: l'acquisizione di Andrea Pinamonti da parte del Genoa. Tuttavia, il trasferimento di Gudmundsson potrebbe avere ripercussioni anche su altri movimenti di mercato, in particolare sul futuro di Nico González.Albertè in procinto di diventare un nuovo giocatore della, con il passaggio che rimane in sospeso in attesa che il Genoa completi l'acquisizione di Andrea Pinamonti. Una volta che il Genoa avrà ufficializzato l'acquisto di Pinamonti, sarà possibile finalizzare l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina.La conclusione dell'affarepotrebbe avere un impatto diretto su altri trasferimenti in corso, come quello di Nico González. L'esterno argentino della Fiorentina è da tempo nel mirino della Juventus, che ha mostrato un forte interesse per il suo trasferimento.Conpronto a unirsi ai viola, la Fiorentina potrebbe essere più disposta a cedereper fare spazio ai nuovi arrivi e bilanciare il proprio organico. Se la Fiorentina completa l'acquisizione di Gudmundsson e riesce a sistemare le proprie esigenze di mercato, potrebbe aprirsi la strada per laper finalizzare l'acquisto di González.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui