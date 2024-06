Ecco le cinque notizie di lunedì 10 giugno.

E' stata un'altra giornata ricca di novità in casa, potrebbe essere rilanciato con il nuovo tecnico. Ma non c'è solo il futuro dell'americano. Va monitorata attentamente la situazione legata a Wojciech, che potrebbe andare in Arabia., con l'inglese che continua ad essere un obbiettivo di mercato della Juventus. Occhio alla pista, mentre sul futuro del club si è espresso DavidVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.