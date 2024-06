Juventus su Douglas Luiz: gli aggiornamenti

A centrocampo, oltre ala Juventus continua a lavorare per provare ad ingaggiare Douglas Luiz dell'Aston Villa. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i due club per cercare di trovare un accordo.Come raccontato da Fabrizio Romano, c'è solo una possibilità che si arrivi ad una fumata bianca, ovvero includere altri giocatori nell'operazionDouglas Luiz ha un contratto con l'Aston Villa fino al 2026 ma è in uscita.