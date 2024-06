Koopmeiners alla Juventus: prosegue la trattativa, le ultime

Il fattore 'Europeo'

Per la Juventus inizia una settimana importante;ai colloqui con l'agente die l'attesa per la risposta di Adrien Rabiot sul rinnovo di contratto. In tutto questo perche Cristiano Giuntoli vuole portare a Torino a prescindere dal futuro di Rabiot.La situazione è chiara,l tema ormai da settimane è capire se e come si troverà un accordo anche con l'Atalanta, che ha chiesto 60 milioni di euro per lasciar partire l'olandese.Non è una data a caso ma il giorno in cui l'Olanda giocherà la sua prima partita dell'Europeo (contro la Polonia).. Nonostante il classe 1998 abbia messo i bianconeri in prima fila e preferisca questa ad altre destinazioni, non è un mistero che dall'estero più club (Liverpool in primis) siano interessati al giocatore. Un grande europeo disputato da Koopmeiners comporterebbe il rischio per la Juve di una concorrenza maggiore e soprattutto di un aumento della richiesta atalantina.Per questi motivi,Come raccontato nelle scorse settimane, i due club ragionano non solo sulla parte cash ma anche su altri giocatori che possono essere inseriti nell'operazione. Ci sono tutti i presupposti per la concretizzazione positiva della trattativa. Koopmeiners vuole la Juve e viceversa. Giuntoli adesso si prepara all'accelerata finale.