Olanda, Koopmeiers salta l'europeo

Adesso è ufficiale, brutte notizie perdopo l'infortunio che ha accusato ieri sera durante il riscaldamento nell'amichevole dell'Olanda contro l'Islanda. Il giocatore salterà gli europei con la sua nazionale."ll centrocampista non potrà partecipare dopo essersi infortunato ieri nel riscaldamento della partita contro l'Islanda. Ti stiamo pensando, Teun." il messaggio pubblicato dall'Olanda sui social. Un problema ulteriore per il c.t Koeman che già era costretto a dover rinunciare a Frenkie De Jong. Per Koopmeiners un problema muscolare nel momento peggiore dopo la grande stagione con l'Atalanta culminata con la vittoria dell'Europa League.