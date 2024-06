Szczesny, accordo con l'Al-Nassr: la novità

Arrivano importanti novità riguardo il futuro di. Secondo quanto riportato da The Athletic infatti, il portiere polacco ha raggiunto un principio di accordo con l'Al-Nassr.Szczesny ha raggiunto un accordo con l'Al-Nassr per un contratto biennale che varrà circa 19 milioni di euro all'anno. Adesso il club dell'Arabia Saudita è in trattativa con la Juventus. Se verrà raggiunto un accordo tra i due club, si prevede che il trasferimento possa essere completato già questa settimana, prima dell'inizio dell'europeo in cui Szczesny sarà impegnato con la Polonia.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.