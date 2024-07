Va ufficialmente in archivio un'altra giornata decisamente importante in casa, proprio alla vigilia della prima amichevole stagionale che vedrà i bianconeri impegnati venerdì pomeriggio contro il Norimberga.Nel frattempo, il mercato in uscita si conferma caldissimo anche in questo giovedì 25 luglio: la Juventus ha infatti definito la cessione di Dean Huijsen al Bournemouth. Il difensore sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato.Da segnalare c'è anche la posizione di Soulé, ormai letteralmente ad un passo dal trasferimento alla Roma. Due cessioni, quella del difensore e dell'argentino, che ora possono riattivare il mercato in entrata del club bianconero.





