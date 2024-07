Via un difensore, dentro Todibo



Manovre di mercato in casa bianconera. La Juventus si appresta a salutare Dean Huijsen , il giocatore infatti ha accettato l'offerta del. Una cessione che apre ad un nuovo scenario in casa bianconera per quanto riguarda il mercato in entrata della squadra di

Con la cessione dell'ex Malaga la Juventus guadagnerà 18 milioni di euro più una percentuale di rivendita. Si chiude quindi la vicenda di mercato dello spagnolo, spazio ora al "sostituto". I bianconeri hanno individuato in Jean-Clair Todibo il prossimo rinforzo per il reparto difensivo. Ora dunque si può dire che partirà ufficialmente l'assalto di Madama al difensore francese, che ha già dato il suo benestare alla Juventus. Discorsi ben avviati anche con il Nizza, che ha già aperto all'ipotesi di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto facendo un passo in avanti nei confronti dello stesso giocatore, che ha sempre detto di volere solo i bianconeri.









