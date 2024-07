Conferenza Thiago Motta: il commento di Romeo Agresti

Ottima l'impressione alla prima conferenza stampa di Thiago Motta in qualità di allenatore della. Che, innanzitutto, ha subito espresso tutto il proprio apprezzamento per Vasilije Adzic , di cui ha parlato molto bene proponendone un ritratto interessante: la sensazione è che il montenegrino possa rimanere in pianta stabile in prima squadra, ma tutto dipenderà da lui e da ciò che riuscirà a dimostrare.Palla in tribuna per quanto riguarda, sulla scia delle parole di Cristiano Giuntoli . E grandi responsabilità sulle spalle di Dusan Vlahovic , che sarà l'epicentro realizzativo di questa squadra. Tanta consapevolezza nei propri mezzi, comunque, da parte di Thiago, che ha già capito tante cose: cinque competizioni stagionali, si giocherà ogni tre giorni, ma. Motta sta imparando ora a conoscere il mondo bianconero, ma ha già lavorato per società importantissime. Questa, insomma, è e deve essere la normalità.





