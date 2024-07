Vasilijesembra già aver "rubato il cuore" di. Il nuovo tecnico dellasi è parecchio sbilanciato nel parlare del giovane talento montenegrino, che in questi giorni si sta allenando insieme al resto della squadra: "Un calciatore molto interessante, sono molto contento di lui", le sue parole in conferenza stampa . "Non guardo la sua età, si sta allenando bene. Ha grande forza fisica e una buona tecnica, ma soprattutto mentalmente lo vedo molto forte. Giocare subito con noi dipenderà solo da lui. Le prime impressioni è che abbiamo in casa un calciatore importante".