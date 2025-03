Nico Gonzalez fuori? Da Koopmeiners a Vlahovic: l'idea di Thiago Motta per Fiorentina-Juventus

Getty Images

La vigilia dè stata piena di temi, parole e argomenti, quasi tutti però che avevano al centro il futuro di Thiago Motta, il momento della squadra e il pensiero della società. Insomma, è sembrato più un altro giorno post disfatta con l'Atalanta che un pre match con la Fiorentina. Ed era inevitabile. Ma tutti questi discorsi sulla posizione di Thiago Motta passeranno molto da cosa succederà allo Stadio Artemio Franchi domani, a partire dalle 18. La partita con la Fiorentina è la gara più delicata che il tecnico affronta da quando è a Torino, almeno a livello personale per tutto ciò che potrebbe avvenire dopo. E quali scelte farà Thiago per una partita che sembra valere molto più dei "soli" tre punti?

Nico Gonzalez può partire fuori

Gioca Vlahovic con la Fiorentina?

La probabile formazione della Juventus contro la Fiorentina

A partire dalla difesa, dove rientrerà da titolarerimasto un po' a sorpresa fuori con la dea. Il francese è pienamente recuperato da due settimane e sarà di nuovo al fianco dia ricomporre la coppia che in assenza di Bremer ha dato risposte positive per molto tempo. Savona è tornato a disposizione, così come Rouhi ma non ci sono dubbi sui terzini; a destra Weah, a sinistra Cambiaso.Chi non sarà ancora una volta a disposizione è invece Douglas Luiz; un'assenza che lascia ancora meno spazio alle fantasie in mezzo al campo.sono di nuovo la diga a cui si affida il tecnico; nelle ultime partite sia per volontà sia in parte anche perché obbligato., ma entrambi sono destinati a stare qualche metro più avanti. Questa volta però possono farlo contemporaneamente. L'olandese, dopo due panchine consecutive, si candida ad una maglia dal primo minuto sulla trequarti. E McKennie quindi? Lo statunitense si gioca il posto conin grande difficoltà nelle ultime partite e non al meglio della condizione. Uno degli ex della partita può rimanere fuori, è in vantaggio McKennie.A proposito di ex, chi ha sperato e spera tutt'ora di giocare è. Il serbo, entrato a partita già finita con l'Atalanta, ha lavorato bene in settimana, ricevendo i complimenti anche dal tecnico. Risultato? Dusan può rimanere ancora fuori. Il dubbio in questo caso non è legato a Kolo Muani, che sarà confermato ma eventualmente ad un cambio tattico con il doppio attaccante. Idea che rimane però solo sullo sfondo.Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie/Nico Gonzalez; Kolo Muani.