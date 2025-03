Thiago Motta, nessuno si salva da solo. Proprio quest'atteggiamento può costargli la panchina

Redazione Calciomercato

Guardando la conferenza di Thiago, per una volta, non c'è stato tempo e modo di distrarsi. Guardandolo bene negli occhi, pur trovandosi al di là di uno schermo, il primo pensiero è stato finalmente netto, certamente chiaro, evidentemente drammatico. E cioè: nessuno si salva da solo. Che poi è il titolo di un romanzo fortunato, la storia di una vecchia coppia che non lo è più e deve imparare quanto prima a non esserlo. Ricorda qualcosa?

Non si può non iniziare dalla pesantezza del momento, dalle difficoltà che sono state micce e dai risultati che han prodotto l'incendio attorno a Motta. Anche quando le piogge delle cinque vittorie consecutive in campionato sembravano in grado di spegnere un ambiente infuocato, nei rapporti interni si consumava uno strappo, ci si disilludeva attorcigliandosi attorno alla domanda che più va vicino all'erosione: ma sarà stata, questa, la scelta giusta?Ma, ecco, il grido dal tono basso di Thiago è sembrato un soffio vitale, l'aggrapparsi alla squadra e ai suoi ragazzi per proseguire quello che aveva immaginato in estate e quello che non è stato (ancora) in grado di fare. La squadra l'ha sempre seguito, almeno nelle intenzioni. Spesso non è stata all'altezza. A volte invece sì. Altre volte pure, ma non è stato raccolto quanto meritato. Ed è proprio qui che si consuma il contrasto con l'ambiente. E con chi deve portare la missione Juve a compimento., e che questo avrebbe portato probabilmente più punti. O una serenità maggiore nei momenti di caos. Insomma: gli ha chiesto di cambiare, come si fa appunto nei rapporti.Il risultato? Spesso non si cambia, quasi sempre ci si separa.